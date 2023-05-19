Голикова: в новых регионах России с марта назначено 140 тысяч пенсий
- РИА Новости
Об этом она сказала на расширенном заседании коллегии Минтруда России.
«140 тыс. пенсий уже по российскому законодательству, как я знаю, назначено. И достаточно... я так понимаю, более 240 тыс. дел уже рассмотрено и готово к назначению, ожидает получения гражданства», — цитирует её ТАСС.
Она также заявила о важности проведения работы по интеграции новых российских регионов, а также что Соцфонд в настоящий момент активно работает в этом направлении, хотя и существуют определённые сдерживающие факторы.
Ранее Голикова заявила, что МРОТ в России будет повышаться опережающими темпами.