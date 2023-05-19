Автоблогер Булычёв посоветовал перед путешествием на авто скачать навигатор

Автоблогер Богдан Булычёв в эфире радиостанции «Комсомольская правда» дал рекомендации автолюбителям, которые планируют отправиться в дальнее путешествие на машине.

Об этом пишет kp.ru.

У некоторых отелей нет парковки, что может стать проблемой, в частности на юге, предупредил Булычёв.

«Ещё необходимо проверить страховку. И очень простой лайфхак — аптечка, наличие компрессора и наличие жгутов для ремонта шин», — посоветовал специалист.

Эксперт также порекомендовал перед отправлением в дорогу скачивать офлайн-навигатор, один или несколько. Эта мера очень помогает в местах, где есть проблемы со связью и с интернетом, заключил он.

Ранее автоэксперт Николай Киреенко рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке и что необходимо взять с собой в дорогу.