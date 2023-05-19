Полковник полиции Хранцевич напомнил водителям о штрафах за неправильную тонировку

Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Сергей Хранцевич в эфире радиостанции «Комсомольская правда» напомнил автомобилистам, что за неправильную тонировку стёкол могут оштрафовать.

Об этом пишет kp.ru.

Летом многие автомобилисты пытаются скрыться от солнца за тонированными стёклами. Однако за тонировку лобового стекла и передних боковых стёкол предусмотрена административная ответственность, отметил Хранцевич.

«Поэтому лучше посмотреть ГОСТ: насколько можно тонировать задние боковые стёкла и заднее стекло, чтобы это лишний раз не стало поводом для проверки вашего транспортного средства», — заключил он.

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