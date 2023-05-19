Полковник полиции Хранцевич напомнил водителям о штрафах за неправильную тонировку
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
Летом многие автомобилисты пытаются скрыться от солнца за тонированными стёклами. Однако за тонировку лобового стекла и передних боковых стёкол предусмотрена административная ответственность, отметил Хранцевич.
«Поэтому лучше посмотреть ГОСТ: насколько можно тонировать задние боковые стёкла и заднее стекло, чтобы это лишний раз не стало поводом для проверки вашего транспортного средства», — заключил он.
Ранее автоэксперт Николай Киреенко рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке и что необходимо взять с собой в дорогу.