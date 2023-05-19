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Полковник полиции Хранцевич напомнил водителям о штрафах за неправильную тонировку

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Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Сергей Хранцевич в эфире радиостанции «Комсомольская правда» напомнил автомобилистам, что за неправильную тонировку стёкол могут оштрафовать.
Полковник полиции Хранцевич напомнил водителям о штрафах за неправильную тонировку
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Летом многие автомобилисты пытаются скрыться от солнца за тонированными стёклами. Однако за тонировку лобового стекла и передних боковых стёкол предусмотрена административная ответственность, отметил Хранцевич.

«Поэтому лучше посмотреть ГОСТ: насколько можно тонировать задние боковые стёкла и заднее стекло, чтобы это лишний раз не стало поводом для проверки вашего транспортного средства», — заключил он.

Ранее автоэксперт Николай Киреенко рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке и что необходимо взять с собой в дорогу.

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