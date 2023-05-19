Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков заявил, что российская сторона рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз.

Об этом он сказал в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу», — цитирует его ТАСС.

По словам Вахрукова, российская сторона надеется, что с июля соответствующие визы уже будут выдаваться и что это, в частности, станет одной из опцией для иранских туристов, так как Иран входит в список приоритетных государств, которым «такая виза доступна по решению правительства России».

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона работает над отменой виз со странами исламского мира.