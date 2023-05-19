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Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз

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Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков заявил, что российская сторона рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз.
Минэкономразвития: Россия рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз
  • РИА Новости

Об этом он сказал в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу», — цитирует его ТАСС.

По словам Вахрукова, российская сторона надеется, что с июля соответствующие визы уже будут выдаваться и что это, в частности, станет одной из опцией для иранских туристов, так как Иран входит в список приоритетных государств, которым «такая виза доступна по решению правительства России».

Ранее в МИД России заявили, что российская сторона работает над отменой виз со странами исламского мира.

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