Правительство: около 10 тысяч квартир для льготной аренды построят на Дальнем Востоке
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
«В регионах Дальневосточного федерального округа будет построено не менее 10 тыс. квартир. Таким жильём на льготных условиях смогут воспользоваться молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в регионах ДФО», — говорится в сообщении.
На реализацию проекта из средств Фонда национального благосостояния будет направлено 87 млрд рублей.
Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.