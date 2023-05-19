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Правительство: около 10 тысяч квартир для льготной аренды построят на Дальнем Востоке

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Порядка 10 тыс. квартир для специалистов будет построено в рамках проекта по созданию доступного арендного жилья на Дальнем Востоке.
Правительство: около 10 тысяч квартир для льготной аренды построят на Дальнем Востоке
  • РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«В регионах Дальневосточного федерального округа будет построено не менее 10 тыс. квартир. Таким жильём на льготных условиях смогут воспользоваться молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в регионах ДФО», — говорится в сообщении.

На реализацию проекта из средств Фонда национального благосостояния будет направлено 87 млрд рублей.

Ранее, по сообщениям НСН, заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в Москве за 2022 год выдали 21,7 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека» на общую сумму 180,2 млрд рублей.

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