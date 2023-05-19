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Юрист Петрикова предупредила о последствиях за неуплату налога со сдачи внаём загородного дома

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Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова предупредила владельцев загородной недвижимости, что за неуплату налога со сдачи дома внаём владелец несёт юридическую ответственность.
Юрист Петрикова предупредила о последствиях за неуплату налога со сдачи внаём загородного дома
  • РИА Новости

Если вы собираетесь сдавать дачу, делать это надо официально, посоветовала юрист в беседе с Life.ru.

По её словам, чтобы уменьшить налог, можно сдавать недвижимость в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Тогда надо будет заплатить всего 6% или 4%, а не 13%. Чтобы уплатить налог, доход необходимо задекларировать, отметила Петрикова.

«Если вы этого не сделаете, налоговая инспекция может доначислить вам налог, а также наложить штраф от 20 до 40% неоплаченной суммы и ещё 5% — за неподачу налоговой декларации за каждый месяц просрочки», — заключила эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.

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