Юрист Петрикова предупредила о последствиях за неуплату налога со сдачи внаём загородного дома
- РИА Новости
Если вы собираетесь сдавать дачу, делать это надо официально, посоветовала юрист в беседе с Life.ru.
По её словам, чтобы уменьшить налог, можно сдавать недвижимость в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Тогда надо будет заплатить всего 6% или 4%, а не 13%. Чтобы уплатить налог, доход необходимо задекларировать, отметила Петрикова.
«Если вы этого не сделаете, налоговая инспекция может доначислить вам налог, а также наложить штраф от 20 до 40% неоплаченной суммы и ещё 5% — за неподачу налоговой декларации за каждый месяц просрочки», — заключила эксперт.
Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.