Юрист Петрикова предупредила о последствиях за неуплату налога со сдачи внаём загородного дома

Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова предупредила владельцев загородной недвижимости, что за неуплату налога со сдачи дома внаём владелец несёт юридическую ответственность.

Если вы собираетесь сдавать дачу, делать это надо официально, посоветовала юрист в беседе с Life.ru.

По её словам, чтобы уменьшить налог, можно сдавать недвижимость в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Тогда надо будет заплатить всего 6% или 4%, а не 13%. Чтобы уплатить налог, доход необходимо задекларировать, отметила Петрикова.

«Если вы этого не сделаете, налоговая инспекция может доначислить вам налог, а также наложить штраф от 20 до 40% неоплаченной суммы и ещё 5% — за неподачу налоговой декларации за каждый месяц просрочки», — заключила эксперт.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке дачного участка.