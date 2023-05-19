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РБК: российские банки попросили о доступе к реестру вручённых повесток

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Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Минобороны России и российский Центробанк запрос о предоставлении доступа к реестру вручённых повесток.
РБК: российские банки попросили о доступе к реестру вручённых повесток
  • РИА Новости

Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие обращения, подлинность которых подтвердил председатель НСФР Андрей Емелин.

Уточняется, что закон об электронных повестках обязал российские банки отказывать в получении заёмных средств уклонистам от призыва, при этом финансовым учреждениям не предоставили доступ к соответствующему реестру.

Теперь банки опасаются, что без доступа к реестру возникнет рост жалоб от клиентов в связи с соответствующими нормами.

Как отметил Емелин, помимо Минобороны и ЦБ, обращение по данному вопросу вскоре направят и в Министерство цифрового развития.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военного учёта начнёт работу к осеннему призыву.

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