В Крыму восстановлено движение на повреждённом участке железной дороги

Движение поездов на повреждённом участке железной дороги в Крыму восстановлено, сообщает ФГУП «КЖД».

«В 21:28 18 мая 2023 года движение поездов на перегоне Чистенькая — Почтовое участка Симферополь — Севастополь возобновлено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезда следуют согласно установленному расписанию.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе, пострадавших нет.

ФГУП «Крымская железная дорога» сообщило, что грузовые вагоны сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта.