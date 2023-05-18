Психолог Кононов призвал включать критическое мышление для защиты от интернет-мошенников

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Александр Кононов посоветовал включать критическое мышление, чтобы не стать жертвами интернет-мошенников.

«Внимательно слушайте, что и как говорит блогер, продавец продукта или услуги. Это позволит вам обнаружить логические нестыковки и нарушение законов формальной логики. Проверяйте в независимых источниках квалификацию и уровень образования того, кому хотите отдать свои деньги», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Эксперт также призвал воздержаться от импульсивных покупок.

«Успокойтесь, обсудите вопрос со своими родными или человеком, который связан с данной сферой и сможет высказать экспертное мнение», — рекомендовал он.

Ранее доктор психологических наук клинический психолог Светлана Соловьёва в беседе с Inforeactor заявила, что при выборе психолога важно обратить внимание на первый сеанс.