В нижегородской ОЭЗ «Кулибин» создадут три новых производства

В особой экономической зоне «Кулибин» в Нижегородской области создадут три новых производства. Объём инвестиций превысит 12 млрд рублей.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Нижегородской области.

Соответствующее соглашение подписали губернатор Глеб Никитин и глава корпорации Игорь Ищенко на форуме «Лидеры инвестиций».

«Мы сегодня заключили ряд очередных соглашений с инвесторами, которые планируют реализовывать проекты на территории особой экономической зоны в Дзержинске. Это «Тосол-синтез» и «Хома». Они наши надёжные давние партнёры, которые продолжают развиваться в регионе», — цитирует Никитина pravda-nn.ru.

Ранее сообщалось, что в Московской области до конца текущего года планируют открыть ещё четыре индустриальных парка. Объём инвестиций превысит 25 млрд рублей.