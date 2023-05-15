В Подмосковье откроют ещё четыре индустриальных парка в 2023 году

В Московской области до конца текущего года планируют открыть ещё четыре индустриальных парка. Объём инвестиций превысит 25 млрд рублей.

В результате будет создано более 11 тыс. новых рабочих мест, передаёт телеканал «360».

После реализации проектов число таких территорий достигнет 71.

Наряду с этим заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что площадь возведённых промышленных объектов в индустриальном парке «Руднёво» (входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва») увеличится почти в шесть с половиной раз к 2025 году. Об этом сообщает kp.ru.

В результате будет создано до 20 тыс. новых рабочих мест, уточнил вице-мэр.

Ранее Владимир Ефимов сообщал, что к концу 2024 года площади зданий индустриального парка «Руднёво» в Москве планируют расширить в 2,5 раза.