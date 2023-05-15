Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Подмосковье откроют ещё четыре индустриальных парка в 2023 году

Короткая ссылка
В Московской области до конца текущего года планируют открыть ещё четыре индустриальных парка. Объём инвестиций превысит 25 млрд рублей.
В Подмосковье откроют ещё четыре индустриальных парка в 2023 году

В результате будет создано более 11 тыс. новых рабочих мест, передаёт телеканал «360».

После реализации проектов число таких территорий достигнет 71.

Наряду с этим заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что площадь возведённых промышленных объектов в индустриальном парке «Руднёво» (входит в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва») увеличится почти в шесть с половиной раз к 2025 году. Об этом сообщает kp.ru.

В результате будет создано до 20 тыс. новых рабочих мест, уточнил вице-мэр.

Ранее Владимир Ефимов сообщал, что к концу 2024 года площади зданий индустриального парка «Руднёво» в Москве планируют расширить в 2,5 раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить