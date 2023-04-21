Площадь столичного индустриального парка «Руднёво» увеличат в 2,5 раза в 2024 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что к концу 2024 года в Москве планируют расширить в 2,5 раза площади зданий индустриального парка «Руднёво».
Площадь столичного индустриального парка «Руднёво» увеличат в 2,5 раза в 2024 году

Об этом сообщает «Москва 24».

В настоящее время в парке насчитывается 18 производственных корпусов. Их общая площадь почти 120 тыс. кв. м.

«К концу 2024 года планируется увеличить площадь объектов до 300 тыс. кв. м и создать там свыше шести тысяч рабочих мест», — приводятся в материале слова Ефимова.

Ранее НСН сообщала, что в Москве построят 13 спортивных комплексов в рамках реализации программы строительства масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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