Общая площадь работ по благоустройству у станции «Цветной бульвар» составит 10 га

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по благоустройству территории у станции метро «Цветной бульвар» и цирка Никулина.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, обновление этой территории — один из самых важных проектов года в центре столицы. Общая площадь работ составит около 10 га.

В частности, асфальт на тротуарах заменят на гранитную плитку. Покрытие проезжей части также будет обновлено. На территории устроят современные фонари и уличные торшеры. Кроме того, предусмотрено озеленение.

Как ожидается, основные работы будут завершены к сентябрю.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.