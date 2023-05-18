Общая площадь работ по благоустройству у станции «Цветной бульвар» составит 10 га
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, обновление этой территории — один из самых важных проектов года в центре столицы. Общая площадь работ составит около 10 га.
В частности, асфальт на тротуарах заменят на гранитную плитку. Покрытие проезжей части также будет обновлено. На территории устроят современные фонари и уличные торшеры. Кроме того, предусмотрено озеленение.
Как ожидается, основные работы будут завершены к сентябрю.
Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.