В Волгограде задержали треш-стримера, угрожавшего в прямом эфире убить девушку

В ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что в Волгограде сотрудники полиции задержали треш-стримера, угрожавшего с оружием в руках убить девушку во время трансляции в соцсетях.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что о злоумышленнике полиция узнала из обращений в правоохранительные органы людей, рассказавших о стриме, в котором мужчина держит на мушке пистолета девушку, при этом на её лице следы избиения. По ряду признаков удалось понять, что всё происходит в Волгограде.

«В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда», — говорится в сообщении полиции.

Обнаруженную на месте происшествия девушку госпитализировали, а у мужчины изъяли травматический пистолет.

Ранее в Государственной думе предложили внести поправки в закон по поводу треш-стримеров, которые позволили бы создание специального реестра — попавшим туда лицам запретят использовать интернет.