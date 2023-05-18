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В Волгограде задержали треш-стримера, угрожавшего в прямом эфире убить девушку

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В ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что в Волгограде сотрудники полиции задержали треш-стримера, угрожавшего с оружием в руках убить девушку во время трансляции в соцсетях.
В Волгограде задержали треш-стримера, угрожавшего в прямом эфире убить девушку
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что о злоумышленнике полиция узнала из обращений в правоохранительные органы людей, рассказавших о стриме, в котором мужчина держит на мушке пистолета девушку, при этом на её лице следы избиения. По ряду признаков удалось понять, что всё происходит в Волгограде.

«В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда», — говорится в сообщении полиции.

Обнаруженную на месте происшествия девушку госпитализировали, а у мужчины изъяли травматический пистолет.

Ранее в Государственной думе предложили внести поправки в закон по поводу треш-стримеров, которые позволили бы создание специального реестра — попавшим туда лицам запретят использовать интернет.

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