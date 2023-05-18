В «ЮТэйр» допустили остановку 30% вертолётного парка компании из-за недостатка запчастей
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«Если ситуация не изменится, то будет остановка 30%», — сказал он журналистам.
В основном это связано с двигателями, пояснил он.
«И для вертолётов иностранного производства, и для отечественных вертолётов, на которых двигатели производства неотечественного», — цитирует его РИА Новости.
Агентство отмечает, что компания эксплуатирует свыше 320 вертолётов разных типов, преимущественно семейства «Миль» и Airbus Helicopters.