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В «ЮТэйр» допустили остановку 30% вертолётного парка компании из-за недостатка запчастей

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Авиакомпания «ЮТэйр» допускает остановку 30% своего вертолётного парка, если не получится решить проблемы с запчастями. Об этом сообщил гендиректор компании Андрей Мартиросов.
В «ЮТэйр» допустили остановку 30% вертолётного парка компании из-за недостатка запчастей
  • globallookpress.com
  • © Fyodor Borisov/Transport Photo Images

«Если ситуация не изменится, то будет остановка 30%», — сказал он журналистам.

В основном это связано с двигателями, пояснил он.

«И для вертолётов иностранного производства, и для отечественных вертолётов, на которых двигатели производства неотечественного», — цитирует его РИА Новости.

Агентство отмечает, что компания эксплуатирует свыше 320 вертолётов разных типов, преимущественно семейства «Миль» и Airbus Helicopters.

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