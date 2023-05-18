Специалист Нефёдова рассказала об использовании бронекерамики в спецтехнике

Директор Научно-исследовательского института прикладного материаловедения концерна «Алмаз-Антей» Любовь Нефёдова рассказала, какие технологии используются для создания бронекерамики для спецтехники.

«Сегодня перед нами поставлены задачи, связанные с защитой спецтехники, применение керамики имеет ряд преимуществ по сравнению с металлическими материалами, одно из которых — получение более лёгкой конструкции», — заявила Нефёдова в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, проведены испытания, и полученные результаты подтвердили целесообразность применения керамического материала как для бронежилетов, так и для защиты спецтехники.

«В лаборатории также представлены различные составы керамических порошков, которые полностью изготовлены из отечественных материалов. Есть как аналоги импортных, так и абсолютно новые разработки», — сообщила специалист.

Ещё одним направлением работы института является производство песчаных форм на 3D-принтере.

Ранее «Невские новости» сообщали, что дизель-электрическую подлодку «Можайск» спустили на воду на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.