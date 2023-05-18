Специалист Нефёдова рассказала об использовании бронекерамики в спецтехнике
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«Сегодня перед нами поставлены задачи, связанные с защитой спецтехники, применение керамики имеет ряд преимуществ по сравнению с металлическими материалами, одно из которых — получение более лёгкой конструкции», — заявила Нефёдова в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По её словам, проведены испытания, и полученные результаты подтвердили целесообразность применения керамического материала как для бронежилетов, так и для защиты спецтехники.
«В лаборатории также представлены различные составы керамических порошков, которые полностью изготовлены из отечественных материалов. Есть как аналоги импортных, так и абсолютно новые разработки», — сообщила специалист.
Ещё одним направлением работы института является производство песчаных форм на 3D-принтере.
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