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Инфекционист: введение карантина из-за птичьего гриппа — сугубо ветеринарное мероприятие

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Полина Полетаева
Владимир Никифоров, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова, в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в ряде районов Москвы объявлен карантин из-за птичьего гриппа.
Инфекционист: введение карантина из-за птичьего гриппа — сугубо ветеринарное мероприятие
  • Gettyimages.ru
  • © Ignatiev

Специалист отметил, что объявленный в нескольких районах столицы карантин — это сугубо ветеринарное мероприятие, которое распространяется на птиц и их владельцев.

«Речь идёт о гриппе птиц, а не о гриппе человека. От человека к человеку вирус не передаётся. Человек заражается только при контакте с курами или другими птицами, но для этого нужен какой-то иммунодефицит», — рассказал Никифоров.

Собеседник RT отметил, что ещё осенью прошлого года было постановление о прививке от гриппа птицеводов и свиноводов.

«Вакцина от современного гриппа, конечно, не защитит от куриного, но во всяком случае не даст развиться тяжёлой форме болезни. То есть перекрёст иммунного ответа всегда будет», — добавил инфекционист.

По его мнению, важно предупредить граждан о том, что данный карантин объявлен в плане эпизоотии, а не пандемии и эпидемии у людей.

«Ничего из ряда вон выходящего не случилось», — заключил Никифоров.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил в 11 районах столицы карантин из-за птичьего гриппа.

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