Исследование: большинство туристов отправились в краткосрочные поездки в майские праздники
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков сервиса Bnovo.
Около четверти путешественников останавливались на две ночи, ещё 12% — на три ночи.
Средняя стоимость бронирования по России увеличилась на 7% и достигла 9419 рублей.
Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.