Исследование: большинство туристов отправились в краткосрочные поездки в майские праздники

Согласно новому исследованию, более половины российских туристов предпочли краткосрочные поездки в майские праздники — 55% респондентов бронировали номера только на одну ночь, что на 4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков сервиса Bnovo.

Около четверти путешественников останавливались на две ночи, ещё 12% — на три ночи.

Средняя стоимость бронирования по России увеличилась на 7% и достигла 9419 рублей.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.