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Исследование: большинство туристов отправились в краткосрочные поездки в майские праздники

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Согласно новому исследованию, более половины российских туристов предпочли краткосрочные поездки в майские праздники — 55% респондентов бронировали номера только на одну ночь, что на 4% больше, чем годом ранее.
Исследование: большинство туристов отправились в краткосрочные поездки в майские праздники
  • Gettyimages.ru
  • © Hinterhaus Productions

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков сервиса Bnovo.

Около четверти путешественников останавливались на две ночи, ещё 12% — на три ночи.

Средняя стоимость бронирования по России увеличилась на 7% и достигла 9419 рублей.

Ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в беседе с НСН заявил, что самые бюджетные направления на майские праздники — это некоторые регионы России и Абхазия.

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