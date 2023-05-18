Через станции участка «Автозаводская» — «Орехово» совершили 1,5 млн поездок с 10 мая

Через станции обновлённого участка Замоскворецкой линии Московского метрополитена «Автозаводская» — «Орехово» совершили 1,5 млн поездок с 10 мая, заявил мэр Сергей Собянин.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

На перегоне между «Царицыно» и «Кантемировской» построены новые тоннели. Также проведён ремонт стен и переходов, уложены новые пути.

Как отметил Собянин, пассажиры вернулись к привычным маршрутам и стали пользоваться пересадкой на Большую кольцевую линию (БКЛ).

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Москве на двух направлениях пригородных поездов вводят оплату картой «Тройка».