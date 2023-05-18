Вирусолог Викулов посоветовал не использовать мыло с антисептиком на регулярной основе

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что некоторые антисептические средства нежелательно использовать на регулярной основе.

«Для обработки кожи самое главное — чтобы мыло было pH 5,5, близкое к этому значению, чтобы не было сильнощелочное», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, антисептики нужны только тогда, когда есть явное загрязнение, контакт с инфекцией, а для домашнего использования лучше использовать обычное мыло.

«Единственное, что не рекомендуется, — использовать мыло с добавлением различных красителей. То есть максимально нейтральное, которое имеет клинические разрешения и испытания, что это безопасно дерматологически», — добавил Викулов.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.