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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Дроновка боевиками ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Дроновка украинскими боевиками.
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Дроновка боевиками ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Гладков добавил, что в регионе зафиксировано повреждение сетей газо- и электроснабжения. Специалисты уже устраняют последствия.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ.

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