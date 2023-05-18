Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле села Дроновка боевиками ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Дроновка украинскими боевиками.

«Сегодня под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет», — написал он в своём Telegram-канале.

Вместе с этим Гладков добавил, что в регионе зафиксировано повреждение сетей газо- и электроснабжения. Специалисты уже устраняют последствия.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о возросшем количестве обстрелов ДНР боевиками ВСУ.