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В Подмосковье благоустроили 37 набережных с 2017 года

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В Московской области благоустроили около 40 набережных за последние шесть лет. Подобные меры, по словам местных властей, принимаются для повышения уровня комфорта территорий региона.
В Подмосковье благоустроили 37 набережных с 2017 года
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает телеканал «360».

«Водоём в населённом пункте всегда является точкой притяжения. Наша задача — сделать комфортным времяпровождение наших жителей у воды. Мы уделяем большое внимание развитию и благоустройству территорий около рек, прудов», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В 2023 году в Подмосковье завершат ещё около десяти проектов.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать почти 1,4 тыс. дорог в 2023 году.

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