В Подмосковье благоустроили 37 набережных с 2017 года
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Водоём в населённом пункте всегда является точкой притяжения. Наша задача — сделать комфортным времяпровождение наших жителей у воды. Мы уделяем большое внимание развитию и благоустройству территорий около рек, прудов», — заявил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В 2023 году в Подмосковье завершат ещё около десяти проектов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области планируют отремонтировать почти 1,4 тыс. дорог в 2023 году.