В России аккредитовали первый орган по сертификации халяльных продуктов
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В беседе с «Российской газетой» Протасов отметил, что речь идёт о товарах для внутреннего рынка и поставок на экспорт.
«До конца 2023 года мы ожидаем порядка 100 заявок на сертификацию различной пищевой продукции», — сообщил он.
По его словам, такая сертификация появится и в сфере услуг. Она затронет услуги общепита, туризма, гостиничного бизнеса, медицинские услуги.
В марте Максим Протасов в интервью «Известиям» рассказал, какую работу проводят в организации по отсеву неблагонадёжных продавцов в интернете.