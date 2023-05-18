В России аккредитовали первый орган по сертификации халяльных продуктов

«Роскачество-Халяль» стало первым российским органом халяльной сертификации, прошедшим соответствующую процедуру в Росаккредитации, заявил глава Роскачества Максим Протасов на площадке KazanForum.

В беседе с «Российской газетой» Протасов отметил, что речь идёт о товарах для внутреннего рынка и поставок на экспорт.

«До конца 2023 года мы ожидаем порядка 100 заявок на сертификацию различной пищевой продукции», — сообщил он.

По его словам, такая сертификация появится и в сфере услуг. Она затронет услуги общепита, туризма, гостиничного бизнеса, медицинские услуги.

В марте Максим Протасов в интервью «Известиям» рассказал, какую работу проводят в организации по отсеву неблагонадёжных продавцов в интернете.