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На Нагатинской и Чертановской улицах Москвы проведут работы по благоустройству

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В Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».
На Нагатинской и Чертановской улицах Москвы проведут работы по благоустройству
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Так, работы запланированы на улицах Башиловская, Шаболовка, Нагатинская, Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная аллея, сообщают «Дни.ру».

«Эти работы... предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне», — пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

На этих улицах линии электропередач уберут в кабельную канализацию, модернизируют систему водоотведения, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят современные фонари и остановочные павильоны.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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