На Нагатинской и Чертановской улицах Москвы проведут работы по благоустройству
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Так, работы запланированы на улицах Башиловская, Шаболовка, Нагатинская, Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная аллея, сообщают «Дни.ру».
«Эти работы... предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне», — пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
На этих улицах линии электропередач уберут в кабельную канализацию, модернизируют систему водоотведения, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят современные фонари и остановочные павильоны.
Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.