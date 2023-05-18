На Нагатинской и Чертановской улицах Москвы проведут работы по благоустройству

В Москве в рамках городской программы «Мой район» на нескольких улицах проведут работы по благоустройству в формате «от дома до дома».

Так, работы запланированы на улицах Башиловская, Шаболовка, Нагатинская, Чертановская, 1-й Донской проезд и Рассветная аллея, сообщают «Дни.ру».

«Эти работы... предусматривают благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне», — пояснил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

На этих улицах линии электропередач уберут в кабельную канализацию, модернизируют систему водоотведения, заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят современные фонари и остановочные павильоны.

Ранее НСН сообщала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.