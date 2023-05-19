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Треть ищущих обучающие курсы россиян интересует направление ИТ

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По данным сервиса Skillbox, в период майских праздников среди тех, кто искал обучающие курсы, 36% интересовались направлением «Программирование».
Треть ищущих обучающие курсы россиян интересует направление ИТ
  • Gettyimages.ru
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Об этом пишет «Газета.Ru».

«При этом особое внимание пользователи уделяли профессиям Python-разработчика, веб-разработчика, 1С-разработчика, Data Scientist и инженера по тестированию», — прокомментировали авторы исследования.

Также пользовались популярностью направления «Дизайн» (27% поисковых запросов) и «Управление» (12%).

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.

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