Треть ищущих обучающие курсы россиян интересует направление ИТ

По данным сервиса Skillbox, в период майских праздников среди тех, кто искал обучающие курсы, 36% интересовались направлением «Программирование».

Об этом пишет «Газета.Ru».

«При этом особое внимание пользователи уделяли профессиям Python-разработчика, веб-разработчика, 1С-разработчика, Data Scientist и инженера по тестированию», — прокомментировали авторы исследования.

Также пользовались популярностью направления «Дизайн» (27% поисковых запросов) и «Управление» (12%).

Ранее Павел Зюков, председатель комитета по налогам МГО «Опора России», предположил в беседе с ФБА «Экономика сегодня», что к концу 2023 года число самозанятых в стране приблизится к 8 млн.