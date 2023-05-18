Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Обвинитель просит оштрафовать Ройзмана на 260 тысяч рублей по делу о дискредитации армии

Короткая ссылка
Гособвинение по делу Евгения Ройзмана* о дискредитации армии России запросило для него штраф в размере 260 тыс. рублей, сообщает РИА Новости.

«Признать Евгения Вадимовича Ройзмана виновным в преступлении по части 1 статьи 280.3 УК России и назначить наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. А с учётом смягчающих обстоятельств снизить штраф до 260 тыс. рублей», — сказал гособвинитель, слова которого приводит РИА Новости.

В качестве смягчающих обстоятельств гособвинение учло благотворительную деятельность Ройзмана и наличие у него двух маленьких детей, а также положительные характеристики.

Как считает следствие, в ролике на YouTube-канале экс-мэр Екатеринбурга допустил высказывания, подрывающие авторитет ВС России. Ройзман виновным себя не считает.

В конце апреля суд признал законным штраф в 565 тыс. рублей в пользу МВД с Ройзмана* и других организаторов несогласованной акции на Урале.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить