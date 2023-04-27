Суд признал законным штраф в 565 тысяч рублей в пользу МВД с иноагента Ройзмана

Короткая ссылка
Суд признал законным штраф в 565 тыс. рублей в пользу МВД с иностранного агента Евгения Ройзмана* и других организаторов несогласованной акции на Урале.
Суд признал законным штраф в 565 тысяч рублей в пользу МВД с иноагента Ройзмана
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, данная сумма была взыскана Октябрьским районным судом города 18 ноября 2022 года. Сумма компенсирует расходы, затраченные на привлечение сотрудников ведомства к работе на акции в выходной день, а также на бензин задействованных автомобилей.

«Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга оставить без изменения, апелляционную жалобу — отклонить», — сказал судья.

Ранее иностранный агент Евгений Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить