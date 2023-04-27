Суд признал законным штраф в 565 тысяч рублей в пользу МВД с иноагента Ройзмана
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, данная сумма была взыскана Октябрьским районным судом города 18 ноября 2022 года. Сумма компенсирует расходы, затраченные на привлечение сотрудников ведомства к работе на акции в выходной день, а также на бензин задействованных автомобилей.
«Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга оставить без изменения, апелляционную жалобу — отклонить», — сказал судья.
Ранее иностранный агент Евгений Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС России.
* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.