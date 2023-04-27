Суд признал законным штраф в 565 тысяч рублей в пользу МВД с иноагента Ройзмана

Суд признал законным штраф в 565 тыс. рублей в пользу МВД с иностранного агента Евгения Ройзмана* и других организаторов несогласованной акции на Урале.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, данная сумма была взыскана Октябрьским районным судом города 18 ноября 2022 года. Сумма компенсирует расходы, затраченные на привлечение сотрудников ведомства к работе на акции в выходной день, а также на бензин задействованных автомобилей.

«Решение Октябрьского районного суда города Екатеринбурга оставить без изменения, апелляционную жалобу — отклонить», — сказал судья.

Ранее иностранный агент Евгений Ройзман не признал вину по делу о дискредитации ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 25.11.2022.