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Путин: Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия

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Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия, по зерну самообеспеченность составляет 185,4%.
Путин: Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия
  • kremlin.ru

Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенних полевых работ.

Он отметил, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает положительную динамику.

«Мы обеспечиваем себя всеми основными видами продовольствия... по зерну самообеспеченность составляет 185,4%», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее стало известно, что правительство России направит более 800 млн рублей трём регионам на обновление сельхозпредприятий.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.

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