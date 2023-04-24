Мишустин: три региона получат более 800 млн рублей на обновление сельхозпредприятий
Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Правительство направит более 800 млн рублей российским субъектам, где ведётся обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях», — заявил он. Слова Мишустина приводятся на сайте правительства.
Он уточнил, что средства получат Приморский край, Воронежская и Сахалинская области.
Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что урожай зерна в стране с учётом новых регионов в 2023 году может составить 123 млн т.