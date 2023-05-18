Страховщики назвали спортивные травмы и укусы клещей частыми проблемами клиентов в праздники
- РИА Новости
Об этом информирует «Москва 24».
Так, в компании «СберСтрахование» большинство обращений пришлось на полисы защиты от несчастного случая — 72%. Ещё 14% заявок поступило от путешественников в рамках программы, покрывающей широкий перечень рисков, таких как, к примеру, утеря багажа.
В пресс-службе Страхового Дома ВСК сообщили, что самой распространённой причиной обращений в связи с несчастными случаями на отдыхе вне зависимости от сезона являются переломы.
А представители «Совкомбанк страхования» рассказали, что в майские выходные 25% заявок от клиентов пришлось на укусы клещей. Также большое количество страховых случаев было связано с травмированием.
Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.