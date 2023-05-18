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Страховщики назвали спортивные травмы и укусы клещей частыми проблемами клиентов в праздники

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Страховые компании столицы предоставили статистику обращений москвичей за страховыми выплатами в период праздников с 1 по 9 мая. Больше всего обращений было по программам, включающим страховку от травм.
Страховщики назвали спортивные травмы и укусы клещей частыми проблемами клиентов в праздники
  • РИА Новости

Об этом информирует «Москва 24».

Так, в компании «СберСтрахование» большинство обращений пришлось на полисы защиты от несчастного случая — 72%. Ещё 14% заявок поступило от путешественников в рамках программы, покрывающей широкий перечень рисков, таких как, к примеру, утеря багажа.

В пресс-службе Страхового Дома ВСК сообщили, что самой распространённой причиной обращений в связи с несчастными случаями на отдыхе вне зависимости от сезона являются переломы.

А представители «Совкомбанк страхования» рассказали, что в майские выходные 25% заявок от клиентов пришлось на укусы клещей. Также большое количество страховых случаев было связано с травмированием.

Ранее руководитель группы научной и информационной поддержки, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в беседе с газетой «Известия» рассказал, что делать в случае укуса ядовитой змеи, а также ос или пчёл.

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