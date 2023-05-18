Росфинмониторинг предложил при переводе денег указывать номер паспорта или ИНН получателя

Росфинмониторинг предложил проводить переводы денег с указанием номера паспорта или ИНН получателя.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на новую редакцию законопроекта.

По данным издания, Росфинмониторинг предложил исключить дату рождения из данных, которые обяжут указывать банки.

Вместо полных Ф. И. О. ведомство предложило указывать фамилию и инициалы, а вместо полных реквизитов удостоверения личности — только серию и номер документа либо идентификационный номер налогоплательщика.

Изменения могут вступить в силу с 1 января 2026 года.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал в беседе с RT о новом виде телефонного мошенничества. По его словам, злоумышленники совершают звонок через мессенджер, сообщают об одобренной заявке на оформление кредита, но предлагают перевести деньги на другой счёт.