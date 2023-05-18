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В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины

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В Биробиджане арестовали подозреваемого в сборе информации для Службы безопасности Украины (СБУ), сообщили в УФСБ по Еврейской автономной области.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, мужчина выполнял задания, связанные со сбором информации о деятельности российской армии в зоне специальной военной операции. Полученные сведения он отправлял СБУ.

Кроме того, подозреваемый искал исполнителей для совершения диверсий на территории России.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали за шпионаж 25-летнюю гражданку Украины, собиравшую данные о российских ВС.

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