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Киссинджер считает, что Путина следует воспринимать как героя романов Достоевского

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Бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер высказал мнение, что президента России Владимира Путина следует воспринимать как героя романов русского писателя Фёдора Достоевского.

Об этом он сказал в интервью изданию Economist.

Киссинджер указал на двойственность отношений России и Европы. Как отметил политик, с одной стороны, Россия ощущает от Европы опасность. С другой — имеет с европейскими странами уникальные культурные отношения.

«Путина следует воспринимать как персонажа Достоевского… со всеми противоречиями и сомнениями по поводу собственного народа», — подчеркнул он.

В январе офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что мировое сообщество должно быть благодарно Путину за его адекватную реакцию на провокации со стороны западных стран.

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