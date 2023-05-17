Глава Ульяновской области встретится с руководством УАЗ на фоне данных о протесте

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских намерен провести встречу с генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ) Алексеем Спириным и руководителем профсоюза автозавода на фоне сообщения о протесте работников из-за низких зарплат.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы главы региона в Telegram.

«Стало известно, что в рабочий график Русских планирует поставить встречу с гендиректором УАЗ Спириным и руководителем профсоюза автозавода», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на совещание также пригласят министра экономики региона, который отвечает за промышленность и тему повышения зарплат в отраслях.