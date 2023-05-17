Глава Ульяновской области встретится с руководством УАЗ на фоне данных о протесте
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы главы региона в Telegram.
«Стало известно, что в рабочий график Русских планирует поставить встречу с гендиректором УАЗ Спириным и руководителем профсоюза автозавода», — говорится в заявлении.
Уточняется, что на совещание также пригласят министра экономики региона, который отвечает за промышленность и тему повышения зарплат в отраслях.