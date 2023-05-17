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Форум «Вектор самарской науки» пройдёт в Самаре в сентябре

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На заседании Совета ректоров вузов Самарской области представили концепцию форума «Вектор самарской науки». Он состоится 6—8 сентября.
Форум «Вектор самарской науки» пройдёт в Самаре в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © Drazen_

Об этом сообщает volga.news.

«Это масштабное событие, посвящённое актуальным задачам развития высшего образования и науки», — заявил председатель Совета ректоров Самарской области, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

Как ожидается, форум посетят около 1 тыс. абитуриентов, 6 тыс. студентов, 3 тыс. представителей профессорско-преподавательского состава вузов региона.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

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