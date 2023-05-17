Форум «Вектор самарской науки» пройдёт в Самаре в сентябре
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Об этом сообщает volga.news.
«Это масштабное событие, посвящённое актуальным задачам развития высшего образования и науки», — заявил председатель Совета ректоров Самарской области, спикер Самарской губернской думы Геннадий Котельников.
Как ожидается, форум посетят около 1 тыс. абитуриентов, 6 тыс. студентов, 3 тыс. представителей профессорско-преподавательского состава вузов региона.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.