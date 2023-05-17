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Академик Безруких: детский отдых должен быть максимально разнообразным

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Академик Российской академии образования Марьяна Безруких заявила, что отдых детей должен быть максимально разнообразным, с высокой двигательной активностью, на свежем воздухе, с интенсивными занятиями для мозга.
Академик Безруких: детский отдых должен быть максимально разнообразным
  • Gettyimages.ru
  • © Juanmonino

«С обязательной задачей заинтересовать детей чтением. Чтобы не читали дайджесты, а читали оригиналы. Но это не надо делать в первый месяц отдыха», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По словам Безруких, в детском лагере полезна творческая активность, поскольку детям интересны театральные постановки, снятые ими самими любительские фильмы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будет работать свыше 30 учреждений.

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