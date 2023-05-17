Академик Безруких: детский отдых должен быть максимально разнообразным
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«С обязательной задачей заинтересовать детей чтением. Чтобы не читали дайджесты, а читали оригиналы. Но это не надо делать в первый месяц отдыха», — цитирует эксперта сайт kp.ru.
По словам Безруких, в детском лагере полезна творческая активность, поскольку детям интересны театральные постановки, снятые ими самими любительские фильмы.
Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будет работать свыше 30 учреждений.