Академик Безруких: детский отдых должен быть максимально разнообразным

Академик Российской академии образования Марьяна Безруких заявила, что отдых детей должен быть максимально разнообразным, с высокой двигательной активностью, на свежем воздухе, с интенсивными занятиями для мозга.

«С обязательной задачей заинтересовать детей чтением. Чтобы не читали дайджесты, а читали оригиналы. Но это не надо делать в первый месяц отдыха», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По словам Безруких, в детском лагере полезна творческая активность, поскольку детям интересны театральные постановки, снятые ими самими любительские фильмы.

Ранее телеканал «360» сообщил, что первая смена в детских лагерях Московской области начнётся 29 мая. В регионе будет работать свыше 30 учреждений.