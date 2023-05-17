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Врач Длин: при езде на самокате важно использовать шлем

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Врач высшей категории Сергей Длин дал советы по безопасной езде на самокате. По его словам, важно использовать шлем, чтобы уберечься в случае аварии.
Врач Длин: при езде на самокате важно использовать шлем
  • globallookpress.com
  • © Svetlana Vozmilova

«Что касается самоката, он требует предельно высокой концентрации движения», — сказал эксперт в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Длин, водителям и пешеходам нужно быть внимательнее и не отвлекаться на посторонние вещи, к примеру на смартфоны.

«Что касается пешеходов — конечно, нужно внимательно смотреть и не заходить, например, на дорожки, которые отведены специально для самокатов», — добавил он.

Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в беседе с НСН заявила, что частные электросамокаты могут быть более опасными, чем те, которые можно арендовать.

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