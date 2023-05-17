В Роспотребнадзоре заявили о расшифровке возбудителя вируса кори нынешнего сезона

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что учёные из ведомства полностью расшифровали возбудитель вируса кори нынешнего эпидемического сезона.

«По данным молекулярно-генетических исследований... расшифрован преобладающий геновариант вируса кори — D8 8248», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Уточняется, что идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространённости этого варианта в мире.

В ведомстве подчёркивают, что знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, определить пути проникновения вируса из других стран.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России от кори привиты 97% детей.

Кроме того, Попова сообщила, что в ходе кампании по подчищающей противокоревой иммунизации в России удалось привить порядка 500 тыс. человек.