Собянин назвал Москву лидером России по безопасности дорожного движения
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как отметил мэр, во многом такой успех — заслуга системы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения.
«Она включает в себя 3,8 тыс. комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает уменьшить число ДТП, нарушений правил дорожного движения, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей», — сказал Собянин.
По его словам, камеры работают в непрерывном режиме. Они могут распознавать более 70 млн проездов транспортных средств за сутки, передаёт «Москва 24».
Ранее сообщалось, что автовокзал Красногвардейский откроется на юге Москвы до конца 2023 года.