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Собянин назвал Москву лидером России по безопасности дорожного движения

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Мэр Москвы Сергей Собянин назвал столицу лидером страны по уровню безопасности дорожного движения.
Собянин назвал Москву лидером России по безопасности дорожного движения
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, во многом такой успех — заслуга системы фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения.

«Она включает в себя 3,8 тыс. комплексов: стационарные, передвижные и мобильные камеры. Их установка помогает уменьшить число ДТП, нарушений правил дорожного движения, количество угонов и, конечно, сохранить жизни людей», — сказал Собянин.

По его словам, камеры работают в непрерывном режиме. Они могут распознавать более 70 млн проездов транспортных средств за сутки, передаёт «Москва 24».

Ранее сообщалось, что автовокзал Красногвардейский откроется на юге Москвы до конца 2023 года.

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