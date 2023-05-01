Автовокзал Красногвардейский откроется в Москве до конца года

Короткая ссылка
Автовокзал Красногвардейский откроется на юге Москвы до конца 2023 года. Его разместят на месте устаревшей автостанции.
Автовокзал Красногвардейский откроется в Москве до конца года
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Обновление всех автовокзалов Москвы мы завершим с открытием нового автовокзала Красногвардейский. Он станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. Это позволит большему числу пассажиров отправляться путешествовать в комфорте и безопасности», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В здании будет комфортабельный зал ожидания, комната матери и ребёнка, камера хранения, кафе.

Территорию вокруг автовокзала благоустроят.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить