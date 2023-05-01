Автовокзал Красногвардейский откроется в Москве до конца года

Автовокзал Красногвардейский откроется на юге Москвы до конца 2023 года. Его разместят на месте устаревшей автостанции.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Обновление всех автовокзалов Москвы мы завершим с открытием нового автовокзала Красногвардейский. Он станет вдвое просторнее автостанции, которая была на его месте. Это позволит большему числу пассажиров отправляться путешествовать в комфорте и безопасности», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В здании будет комфортабельный зал ожидания, комната матери и ребёнка, камера хранения, кафе.

Территорию вокруг автовокзала благоустроят.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что власти Москвы продолжат комплексное благоустройство Ленинского проспекта в 2023 году.