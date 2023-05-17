МЧС России: на Урале при пожарах сгорело более 800 жилых домов

В результате пожаров в Свердловской, Курганской и Тюменской областях сгорело более 800 жилых домов, заявил глава МЧС России Александр Куренков.

«В Свердловской, Курганской и Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населённых пунктах повреждено более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома», — сказал он.

Куренков уточнил, что только в Курганской области огнём уничтожено 612 жилых домов, где проживали 2,7 тыс. человек. В результате пожаров в регионе пострадали 19 жителей, ещё 12 погибли.

Глава МЧС объявил о начале пожароопасного сезона в России.

По его словам, с 25 апреля наиболее сложная обстановка складывается на территории Уральского федерального округа.