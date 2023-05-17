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В России началось серийное производство ракет повышенной мощности «Бронебойщик»

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В России началось серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.
В России началось серийное производство ракет повышенной мощности «Бронебойщик»
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал во время выставки MILEX-2023.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию», — сказал Кочкин.

По его словам, уже получены первые заказы на поставки ракеты. 

Отмечается, что ракета предназначена для самолётов типа Су-25, вертолётов серии Ми-8 и другой авиатехники, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

В конце апреля сообщалось, что в России начинается производство уникального самоходного противотанкового 125-мм орудия 2С25М «Спрут-СДМ1», предназначенного для Воздушно-десантных войск России.

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