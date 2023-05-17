В России началось серийное производство ракет повышенной мощности «Бронебойщик»
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал во время выставки MILEX-2023.
«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию», — сказал Кочкин.
По его словам, уже получены первые заказы на поставки ракеты.
Отмечается, что ракета предназначена для самолётов типа Су-25, вертолётов серии Ми-8 и другой авиатехники, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.
В конце апреля сообщалось, что в России начинается производство уникального самоходного противотанкового 125-мм орудия 2С25М «Спрут-СДМ1», предназначенного для Воздушно-десантных войск России.