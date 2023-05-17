В России началось серийное производство ракет повышенной мощности «Бронебойщик»

В России началось серийное производство новейшей авиаракеты повышенной мощности «Бронебойщик». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

Соответствующее заявление он сделал во время выставки MILEX-2023.

«Ракета «Бронебойщик» принята на вооружение и уже пошла в серию», — сказал Кочкин.

По его словам, уже получены первые заказы на поставки ракеты.

Отмечается, что ракета предназначена для самолётов типа Су-25, вертолётов серии Ми-8 и другой авиатехники, которая оснащена пусковыми блоками неуправляемых авиаракет.

В конце апреля сообщалось, что в России начинается производство уникального самоходного противотанкового 125-мм орудия 2С25М «Спрут-СДМ1», предназначенного для Воздушно-десантных войск России.