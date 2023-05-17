Бочкарёв: в ЗелАО построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом
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«В составе жилого комплекса в ЗелАО за счёт средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырёхэтажном здании смогут обучаться дети с 1-го по 11-й класс», — сообщил он.
Для младшей школы будут предусмотрены универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровая и лабораторно-исследовательский комплекс.
Со своей стороны, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что для средней школы кабинеты будут универсальные и специализированные.
Также планируется оборудовать инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью проведения занятий по конструированию и моделированию.
«В составе учебного заведения также запроектирован IT-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств», — отметила Яковлева.
По её словам, в школе будет и многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда.
Прилегающую территорию благоустроят.