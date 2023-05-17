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Бочкарёв: в ЗелАО построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом

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В районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) построят школу на 550 мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в ЗелАО построят школу с лабораторно-исследовательским комплексом
  • Gettyimages.ru
  • © Yellow Dog Productions

«В составе жилого комплекса в ЗелАО за счёт средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырёхэтажном здании смогут обучаться дети с 1-го по 11-й класс», — сообщил он.

Для младшей школы будут предусмотрены универсальные кабинеты, кабинет иностранного языка, игровая и лабораторно-исследовательский комплекс.

Со своей стороны, председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева рассказала, что для средней школы кабинеты будут универсальные и специализированные.

Также планируется оборудовать инженерный лабораторно-исследовательский комплекс с возможностью проведения занятий по конструированию и моделированию.

«В составе учебного заведения также запроектирован IT-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств», — отметила Яковлева.

По её словам, в школе будет и многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда.

Прилегающую территорию благоустроят.

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