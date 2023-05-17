Песков адресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма Украине авторам идеи

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об отмене указа 1954 года о передаче Крыма в состав Украинской ССР авторам идеи.

В ответ на вопрос журналистов он отметил, что не знаком с этой инициативой и не думает, что может как-то судить об актуальности таких идей.

«Лучше за разъяснениями обращаться к авторам», — рекомендовал сотрудникам СМИ представитель Кремля.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президиум парламента Крыма намерен инициировать вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав Украинской ССР из РСФСР, которое было принято в 1954 году.

В Кремле не раз подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.