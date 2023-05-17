В ФСБ сообщили о задержании в России четырёх человек за финансирование терроризма
- РИА Новости
«Задержаны четыре пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», действующей на территории Сирии», — приводит ТАСС заявление.
Отмечается, что задержания произошли на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан.
Ранее суд приговорил проживающего в Новосибирске иностранца к девяти годам колонии строгого режима за денежные переводы террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.