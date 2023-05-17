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В ФСБ сообщили о задержании в России четырёх человек за финансирование терроризма

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Сотрудники ФСБ России задержали в трёх регионах России четырёх человек, причастных к сбору денежных средств для террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
В ФСБ сообщили о задержании в России четырёх человек за финансирование терроризма
  • РИА Новости

«Задержаны четыре пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»,  действующей на территории Сирии», — приводит ТАСС заявление.

Отмечается, что задержания произошли на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Дагестан.

Ранее суд приговорил проживающего в Новосибирске иностранца к девяти годам колонии строгого режима за денежные переводы террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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