Жителя Новосибирска приговорили к девяти годам колонии за финансирование терроризма

Суд приговорил проживающего в Новосибирске иностранца к девяти годам колонии строгого режима за денежные переводы террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Шохаев А. Т. признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорён к девяти годам лишения свободы», — приводит сообщение ТАСС.

По данным ведомства, сумма переведённых им террористам средств составила свыше 200 тыс. рублей.

Ранее суд на Сахалине приговорил гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.