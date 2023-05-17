В Домодедове у пассажирки из Дубая изъяли радиоактивные краплёные карты для мошенничества
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.
«На поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный уровень излучения является опасным для здоровья.
В ведомстве добавили, что подобные карты мошенники используют для идентификации «нужной» карты — для этого у игрока должен быть дозиметр.
Ранее микроволновку с запрещёнными веществами обнаружили в аэропорту Пулково.
Также в начале года в аэропорту Екатеринбурга у пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова.