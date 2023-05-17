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В Домодедове у пассажирки из Дубая изъяли радиоактивные краплёные карты для мошенничества

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Гражданка Вьетнама попыталась ввезти в Россию краплёные игральные карты, радиационный фон которых превышал норму в 440 раз.
В Домодедове у пассажирки из Дубая изъяли радиоактивные краплёные карты для мошенничества
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу России.

«На поверхности карт присутствует радиоактивный изотоп калия-40», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный уровень излучения является опасным для здоровья.

В ведомстве добавили, что подобные карты мошенники используют для идентификации «нужной» карты — для этого у игрока должен быть дозиметр.

Ранее микроволновку с запрещёнными веществами обнаружили в аэропорту Пулково.

Также в начале года в аэропорту Екатеринбурга у пассажира обнаружили позолоченный автомат Калашникова.

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