Микроволновку с запрещёнными веществами обнаружили в аэропорту Пулково
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Об этом сообщает Newinform.
Как уточняется, запрещённый к перевозке груз обнаружила служебная собака, после чего кинологи потребовали вскрыть посылку. Внутри микроволновки находилось 2 кг запрещённых веществ.
Отправителем оказался 20-летний мужчина, позже его задержали в гостинице.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках.