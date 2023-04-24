Микроволновку с запрещёнными веществами обнаружили в аэропорту Пулково

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В грузовом терминале петербургского аэропорта Пулково обнаружили микроволновку с 2 кг наркотиков. Груз должен был отправиться в Норильск.
Микроволновку с запрещёнными веществами обнаружили в аэропорту Пулково
  • Gettyimages.ru
  • © nwinter

Об этом сообщает Newinform.

Как уточняется, запрещённый к перевозке груз обнаружила служебная собака, после чего кинологи потребовали вскрыть посылку. Внутри микроволновки находилось 2 кг запрещённых веществ.

Отправителем оказался 20-летний мужчина, позже его задержали в гостинице.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках.

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