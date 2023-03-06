Замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках

Задержан заместитель руководителя Воронежской таможни Евгений Филипенко. Он подозревается в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Воронежской таможни.

Отмечается, что подозреваемый был задержан 3 марта сотрудниками отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни и УМВД России.

Филипенко уволили из таможенных органов и возбудили против него дело по ч. 2 ст. 228 УК России («Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»).

В январе сотрудники СК России провели масштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы. По подозрению во взяточничестве был задержан начальник центрального информационно-технического управления Дмитрий Васильев.