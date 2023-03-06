Узнать больше

Замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках

Короткая ссылка
Задержан заместитель руководителя Воронежской таможни Евгений Филипенко. Он подозревается в незаконном приобретении наркотиков в крупном размере.
Замначальника Воронежской таможни задержали в рамках дела о наркотиках
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Воронежской таможни.

Отмечается, что подозреваемый был задержан 3 марта сотрудниками отдела по противодействию коррупции Воронежской таможни и УМВД России.

Филипенко уволили из таможенных органов и возбудили против него дело по ч. 2 ст. 228 УК России («Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков в крупном размере»). 

В январе сотрудники СК России провели масштабный обыск в здании Федеральной таможенной службы. По подозрению во взяточничестве был задержан начальник центрального информационно-технического управления Дмитрий Васильев. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить