МВД России объявило в розыск режиссёра Вырыпаева по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск режиссёра Ивана Вырыпаева по уголовной статье.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на базу МВД.

Информация, по какой статье разыскивается Вырыпаев, не приводится.

Также агентство со ссылкой на сайт режиссёра пишет, что он живёт в Польше.

17 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал продюсера Александра Роднянского* и режиссёра Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверных сведений о действиях ВС России.

* Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.